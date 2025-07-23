محكمة العدل الدولية تمهد لـ”تعويضات” إلى المتضررين من تغير المناخ

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خلصت محكمة العدل الدولية الأربعاء إلى أن الدول التي تنتهك التزاماتها المناخية ترتكب فعلا “غير قانوني” وقد تكون عرضة لطلبات تعويض من أكثر الدول تضررا، وفق ما ورد في رأي استشاري رائد يهدف إلى التأثير على الفقه القانوني العالمي.

في هذا الرأي الصادر في قضية أطلقها في البداية طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ، أقرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، بالإجماع تفسيرا قانونيا للقانون الدولي بات في إمكان المشرعين والمحامين والقضاة حول العالم استخدامه لتغيير القوانين أو مقاضاة الدول على تقاعسها عن اتخاذ إجراءات بشأن المناخ.

وقال وزير المناخ في فانواتو رالف ريغينفانو بعد الجلسة أمام درجات قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، إن الرأي “يمثل محطة تاريخية في التحرك المناخي”، مبديا ثقته في أنه سيشكل مصدر إلهام “للمزيد من العمل القانوني” في قضايا المناخ حول العالم.

وأشار رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا خلال تلاوة استمرت ساعتين إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة يمثل “تهديدا داهما ووجوديا”.

وقد رفضت المحكمة الفكرة التي تؤيدها أكثر الدول تلويثا في العالم، والمتمثلة في أن معاهدات المناخ القائمة حاليا، خصوصا عملية التفاوض السنوية لمؤتمر الأطراف المناخي، كافية لمعالجة الوضع.

وقالت محكمة العدل الدولية إن للدول “واجبات صارمة لحماية النظم المناخية”. وفي موقف منسجم مع ما تنادي به الدول الجزرية الصغيرة، أكدت المحكمة ضرورة “حماية المناخ للأجيال الراهنة والمقبلة”، بينما ترفض الدول الملوثة الكبرى رفضا قاطعا الاعتراف قانونيا بحقوق الأفراد الذين لم يُولدوا بعد.

ينبع الجزء الأهم من الرأي الذي يُتوقع أن يثير ممانعة كبيرة من الدول الغنية، وفق المحكمة، من هذه الالتزامات، خصوصا التعويضات المستحقة للدول المتضررة من جراء المناخ.

وقال يوجي إيواساوا “العواقب القانونية المترتبة على ارتكاب فعل غير مشروع دوليا (…) قد تشمل جبرا كاملا للضرر الذي لحق بالدول المتضررة في شكل رد الحقوق والتعويض والترضية”.

لكن المحكمة لفتت إلى وجوب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكدة “بين الفعل غير المشروع والضرر”، وهو أمر يصعب إثباته أمام المحكمة، ولكنه “ليس مستحيلا”، كما خلص قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشر.

هذا الرأي الخامس بالإجماع للمحكمة خلال 80 عاما، وفق الأمم المتحدة.

– “انتصار تاريخي” –

سيستغرق الأمر وقتا حتى يستوعب علماء القانون الرأيَ الكاملَ الواقع في 140 صفحة، وثمة حاجة أيضا لوقت أطول لمعرفة ما إذا كانت المحاكم الوطنية ستعتمده.

لكنّ أصواتا كثيرة، من خبراء وناشطين، أثنت على الطابع التاريخي للنص.

وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد لوكالة فرانس برس “إنه انتصار تاريخي للعدالة المناخية”.

وأضاف أن تفسير المحكمة لواجبات الدول “سيُحفّز على تسريع العمل المناخي”.

وعلقت جوانا سيتزر، إحدى أبرز علماء القانون المتخصصين في هذا الموضوع في كلية لندن للاقتصاد، قائلة “لأول مرة تُقر أعلى محكمة في العالم بأنّ على الدول واجبا قانونيا بمنع أضرار المناخ، بل وبإصلاحها بالكامل”. وأبدت اعتقادها بأن هذا الرأي “يعزز الأساس القانوني للعدالة المناخية”.

ويتشارك علماء مناخ محبطون من ضعف العمل السياسي العالمي في هذا المجال، الرأي نفسه.

ووصف يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، أحد أشهر معاهد المناخ في أوروبا، لوكالة فرانس برس، الرأي الصادر الأربعاء بأنه “قرارٌ حاسم”. وأشار إلى أن كل دولة يُمكن محاسبتها أمام المحكمة، حتى لو لم تكن طرفا في معاهدات الأمم المتحدة.

ورأى عالم المناخ الأميركي مايكل مان أن هذا الرأي يأتي في وقت مناسب، فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسف المنجزات التي خطّها أسلافه الديموقراطيون للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال لوكالة فرانس برس إن رأي المحكمة “يجعل الولايات المتحدة، وبعض الدول النفطية مثل المملكة العربية السعودية وروسيا، دولا خارجة عن القانون تُهدد شعبنا وكوكبنا باسم أرباح الوقود الأحفوري”.

وتوقع الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة فيرمونت بات بارينتو لوكالة فرانس برس أن يشكل هذا الرأي موضع “اختبار” أمام المحاكم في الولايات المتحدة. وقال “لن ينجح ذلك في ظل المحكمة العليا الحالية، ولكن هذا الوضع لن يدوم إلى ما لا نهاية”.

– انتكاسات سياسية وتقدم قانوني –

قال الطالب الفيجي فيشال براساد البالغ 29 عاما لوكالة فرانس برس إن “تغير المناخ ليس مجرد تمرين أكاديمي… نحن نعيشه كل يوم”. وقد أطلق براساد الحملة عام 2019 مع طلاب آخرين من جامعة جنوب المحيط الهادئ في فانواتو.

كان العديد من المنظمات غير الحكومية والناشطين يترقبون هذا الرأي، في ظل إستيائهم من التقاعس أو التباطؤ من جانب الدول الملوثة الرئيسية في خفض استهلاكها من النفط والفحم والغاز.

وقد عقدت المحكمة أكبر جلسات استماع لها في تاريخها، بمشاركة أكثر من 100 دولة وجماعة، في كانون الأول/ديسمبر في قصر السلام.

يلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بشكل متزايد إلى المحاكم الوطنية والدولية، لإجبار الشركات والدول على التحرك، وقد صدرت بعض الأحكام لصالحهم.

وساهمت مؤتمرات الأطراف السنوية في تغيير التوقعات المرتبطة بالاحترار، لكنها لا تزال بعيدة جدا عن تحقيق الهدف الذي حدده اتفاق باريس للمناخ في العام 2015 والمتمثل بحصر الاحترار عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. ووصل مستوى الاحترار في العالم إلى ما لا يقل عن 1,3 درجة مئوية.

ريك-ديب-بل/جك/غ ر