محكمة تونسية تقضي بسجن المحامية البارزة سنية الدهماني لعامين

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تونس (رويترز) – قال المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن محكمة تونسية قضت بسجن المحامية البارزة سنية الدهماني وهي منتقدة للرئيس قيس سعيد لمدة عامين.

وكان محامو الدهماني انسحبوا من نيابتها بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة قائلين إنهم يرفضون المشاركة في المهزلة.

وأضافوا أن الدهماني تحاكم مرتين بسبب نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.