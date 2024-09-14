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محكمة جزائرية تؤكد فوز الرئيس تبون بولاية ثانية بحصوله على 84.30% من الأصوات

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة الدستورية في الجزائر أكدت يوم السبت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بحصوله على 84.30 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في السابع من سبتمبر أيلول‭‭‭ ‬‬الجاري.

وأضافت وسائل الإعلام أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات بلغت 46.10 بالمئة.

وكانت حملة المرشح المنافس حساني شريف عبد العالي قد أشارت في وقت سابق إلى وجود مخالفات في عملية فرز الأصوات.

ولم يواجه تبون المدعوم من الجيش معارضة تذكر من جانب الإسلامي المعتدل حساني شريف أو العلماني المعتدل يوسف أوشيش، وكلاهما ترشح بمباركة أصحاب النفوذ في الجزائر.

وذكرت وسائل الإعلام أن حساني شريف حصل على 9.56 بالمئة من الأصوات، في حين حصل أوشيش على 6.14 بالمئة.

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