محكمة فرنسية تقضي بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبدالله

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وافقت محكمة فرنسية الجمعة على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّين أجنبيين.

وأفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب انها ستستأنف القرار.

وقالت النيابة في بيان لوكالة فرانس برس، إن “محكمة تنفيذ الأحكام، وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبدالله على إفراج مشروط ابتداء من 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها”.

حكم على جورج عبد الله بالسجن مدى الحياة في العام 1986 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ويقبع في سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا وهو يعتبر “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط” كما يقول مؤيدوه.

ويبلغ عبد الله حاليا 73 عاما. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.

وأوضح محامي عبدالله، جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة الجمعة ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا “بانتصار قضائي وسياسي”.

– “عار” –

مطلع الثمانينات خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

واكتسبت التعبئة لصالح إطلاق سراح عبد الله زخما تدريجيا بعدما اقتصرت لفترة طويلة على أقصى اليسار.

وقالت آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للآداب، في تشرين الأول/أكتوبر في صحيفة “لومانيتيه” إن جورج عبد الله “ضحية قضاء الدولة الذي يلحق العار بفرنسا”.

والخميس، عشية إصدار القرار، تجمع حوالي 200 شخص في وسط تولوز على بعد 120 كيلومترا من مركز سجن لانميزان. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، بمناسبة الذكرى الأربعين لتوقيفه، تظاهر ألفا شخص أمام سجن هوت بيرينيه.

وقال توم مارتن المتحدث باسم مجموعة “فلسطين ستنتصر” Palestine vaincra لوكالة فرانس برس إن قرار المحكمة “يعتبر خبرا جيدا، لكنه مجرد خطوة، لأن النيابة استأنفت للتو”.

وتابع “لذا يجب أن تشجعنا هذه الأخبار الجيدة على تطوير وتوسيع وتكثيف حملة الدعم التي لن تتوقف إلا عندما يصبح جورج إبراهيم عبد الله حرا في بلده لبنان”.

ادر/س ح/ص ك