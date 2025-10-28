مخاوف من انتهاكات واسعة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر بغرب السودان

تزايدت الثلاثاء الاتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في الفاشر، بعد ثلاثة أيام من سيطرتها على هذه المدينة الاستراتيجية في غرب السودان، ومع ورود تقارير مقلقة عن انتهاكات متعددة مدعمة بصور من الأقمار الاصطناعية تُعيد إلى الأذهان أحلك فترات إقليم دارفور.

واتهمت القوة المشتركة، حليفة الجيش السوداني، قوات الدعم السريع الثلاثاء بـ”إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل” منذ الأحد في مدينة الفاشر “معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن”.

وبعد أكثر من 18 شهرا من حصار دام، سقطت الفاشر الأحد بيد قوات الدعم السريع، وكانت آخر معقل للجيش في إقليم دارفور، ما أتاح لتلك القوات بسط سيطرتها الكاملة على الإقليم الشاسع الذي يشكل نحو ثلث مساحة السودان.

وقالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن “إعدامات مروّعة” و”عنف جنسي استهدف النساء والفتيات” ارتكبته “مجموعات مسلّحة أثناء الهجمات وعلى المجموعات الفارّة”.

وأعربت المفوضية عن قلقها من “تصاعد أعمال العنف الوحشية” منذ سقوط المدينة، مشيرة إلى “الخوف الشديد الذي يعيشه السكان بعد صمودهم طوال 500 يوم من الحصار”.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لا يزال نحو 177 ألف مدني في المدينة ومحيطها.

ولجأ عدد كبير من الفارين من الفاشر إلى مدينة طويلة على بعد 70 كيلومترا من الفاشر، وبدا العديد منهم مصابين بالصدمة وبجروح، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وقد تحدثوا عن “مشاهد إبادة جماعية” في الفاشر.

– “عمليات قتل جماعية” –

وفي موقف منسجم مع الأمم المتحدة، دان الاتحاد الإفريقي الثلاثاء “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب المشتبه بوقوعها وعمليات القتل التي طالت مدنيين بسبب انتمائهم العرقي”.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الاثنين من “تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع العرقيّة”، مشيرة بذلك إلى الفظاعات التي ارتكبتها في دارفور مطلع القرن الحالي ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع.

ودانت وزارة الخارجية السودانية في منشور على منصة إكس “مشاهد صادمة يوثقها مرتكبوها بفخر ووقاحة”.

وأظهرت لقطات مصوّرة تحققت منها وكالة فرانس برس مقاتلا معروفا بتنفيذه إعدامات بحق مدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وهو يطلق النار على مجموعة من المدنيين العزّل الجالسين على الأرض.

وأفاد تقرير لمختبر البحوث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرتش لاب) في جامعة ييل الأميركية، مدعوم بمقاطع فيديو وصور بالأقمار الاصطناعية، بوقوع “عمليات قتل جماعية” بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

وتحدث المختبر عن “مسار منهجي من التطهير العرقي المُتعمّد” يطال الجماعات القبلية غير العربية: الفور والزغاوة والبارتي.

ووفقا للتقرير، أظهرت صور حلّلها المُختبر “أجساما بحجم جسم الإنسان” بالقرب من مواقع الدعم السريع، وحولها “آثار حمراء” على الأرض يُشتبه بأنها آثار دم.

ولوحظ أيضا وجود جثث في أطراف المدينة، مما يعزز صحة المقاطع المصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد عن إعدامات جماعية للمدنيين أثناء فرارهم. وتُظهر صور ملتقطة من الأقمار الاصطناعية حركة نزوح كثيفة للسكان باتجاه الجنوب.

– “الاختباء مستحيل” –

وقال ناثانيال رايموند مدير المختبر لفرانس برس إن “مستوى العنف وعدد الحوادث في دارفور يتجاوز كل ما شاهدته حتى الآن”. وأوضح المحقق الأميركي المتخصص في جرائم الحرب منذ 25 عاما أن امتلاك قوات الدعم السريع معدات جوية يجعل “من المستحيل على أي شخص الاختباء، فهم قادرون على رؤية كل شيء من الجو”.

وقال مختبر البحوث الإنسانية “ينبغي على العالم أن يتحرك فوراً لممارسة أقصى الضغوط على قوات الدعم السريع وداعميها، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، لوقف القتل”، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الموثّقة تشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وتعليقا على التطورات الميدانية، كتب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش على موقع أكس “خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر بعد حصار طويل تمثل محطة تستوجب التعقّل والواقعية، وإدراك أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية”.

ودعا قرقاش إلى الالتزام ببيان “الرباعية” التي تضم الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، والذي ينصّ على تشكيل حكومة مدنية انتقالية يُستبعد منها الجيش وقوات الدعم السريع على حد سواء.

يزيد من تعقيد الأوضاع في السودان ارتباط أطراف النزاع بالخارج وحصولهم على إمدادات من داعميهم.

فقد تلقت قوات الدعم السريع أسلحة ومسيّرات من الإمارات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي. أما الجيش، فقد حصل على دعم من مصر والسعودية وإيران وتركيا.

ونددت السعودية الاثنين بارتكاب قوات الدعم السريع “انتهاكات إنسانية جسيمة” في الفاشر.

والاثنين، أقر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بانسحاب قواته من مدينة الفاشر. وقال في خطاب بث عبر التلفزيون الوطني “وافقنا على انسحاب الجيش من الفاشر لمكان آمن”، مؤكدا أن قواته “ستقتص لما حدث لأهل الفاشر”.

وأسفر النزاع المتواصل في السودان منذ نيسان/أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليونا، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

