مدير اياتا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في أهداف خفض الكربون

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قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) الأربعاء إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في أهداف خفض انبعاثات الكربون التي حدّدها لشركات الطيران بسبب نقص الوقود المتأتي من مصادر الطاقة المتجدّدة.

وبموجب التدابير المتّخذة لمكافحة التغيّر المناخي، يطالب الاتحاد الأوروبي شركات الطيران بأن تزيد تدريجا حصّة استخدام وقود الطيران المستدام.

غير أن الخطوط الجوّية تشكو من عدم توافر كمّيات كافية من هذا الوقود وغلاء سعره.

وقال المدير العام لـ”اياتا” ويلي والش “انتقدتُ أهداف الاتحاد الأوروبي لأنني لا أظّن أنه سيتمّ بلوغها”.

وأضاف “يصعب عليّ أن أتصوّر كيف سيكون لنا كمّيات كافية من وقود الطيران المستدام لبلوغ الهدف على المدى القصير”.

وتنصّ القواعد الأوروبية على أن تستخدم شركات النقل الجوّي 2 % من الوقود المستدام في المزيج المعتمد اعتبارا من هذه السنة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 6 % في 2030 قبل أن تبلغ 70 % اعتبارا من 2050.

غير أن دراسة أعدّتها منظمة “ايرلاينز فور يوروب” التي تضمّ 17 شركة نقل خلصت إلى أن إنتاج الوقود المستدام هو أدنى بـ30 % من المستويات اللازمة لبلوغ الهدف المحدّد لعام 2030.

وقال والاس “أعتبر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي بشكل خاص أن يعيد النظر في الأهداف التي حدّدها”، مع الإشارة إلى أن هدف الحياد الكربوني في القطاع بحلول 2050 ما زال قابلا للتحقيق.

ولفت إلى أن اياتا تحفّظ عن تحديد بعض الأهداف على المدى القصير.

واعتبر أنه كان يجدر بالاتحاد الأوروبي أن يقيّم الإنتاج الحالي والمقبل للوقود الأخضر “ثمّ يحدّد هدفا يتناسب والإنتاج”.

وكشف والاس أن بعض شركات الطيران في أوروبا “تشتري الوقود المستدام من خارج الاتحاد للامتثال للأهداف”، وهو أمر “ليس ذا فائدة كبيرة” بسبب بصمة الكربون التي يخلّفها نقل الوقود.

ومن الصعب كثيرا خفض مستويات الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران الذي يتسبّب في حوالى 3 % من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون.

ويعدّ وقود الطيران المستدام، وهو وقود ينتج كميّة أقلّ من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بوقود الطيران التقليدي ويصنع من مواد نباتية وحيوانية مثل زيت الطهو والدهون، أساسيا لبلوغ الأهداف المحدّدة للانبعاثات.

مبا/م ن/ب ق