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مدير وكالة الطاقة الذرية للأمم المتحدة: تدمير منشأة لتخصيب اليورانيوم في نطنز بإيران

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران إن محطة التخصيب التجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي الإيراني دُمرت.

وذكر جروسي للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا “في الوقت الحالي، تخطرنا السلطات الإيرانية بهجمات على منشأتين أخريين هما محطة فوردو لتخصيب الوقود وفي أصفهان”.

وأضاف “في هذه اللحظة، ليست لدينا معلومات كافية سوى الإشارة إلى أن هناك نشاطا عسكريا حول هاتين المنشأتين أيضا”.

وتخصب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقترب من درجة نقاء 90 بالمئة، في مصنع نطنز التجريبي. لكن موقع فوردو، المحفور داخل جبل، ينتج مزيدا من هذه المادة، ويقول خبراء عسكريون إنه سيكون من الصعب على إسرائيل تدميرها من خلال القصف.

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