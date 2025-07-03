مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح باب التسجيل لمخيم مستكشف الفضاء الصيفي

afp_tickers

1دقيقة

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء الخميس في بيان فتح باب التسجيل في مخيم مستكشف الفضاء الصيفي 2025، وهو أحد أبرز المبادرات التعليمية السنوية لتعريف الطلبة على عالم الفضاء والتكنولوجيا.

ويستهدف المخيم، الذي يشرف عليه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء من المهندسين والباحثين، الطلبة بين 12 و14 عاما. وينظَم على فترتين منفصلتين، الأولى مخصصة للطالبات من 14 إلى 17 تموز/يوليو، والثانية للطلاب من 21 إلى 24 تموز/يوليو.

ويقدّم للطلبة تجربة تعليمية متكاملة بين الجانب النظري والتطبيقي، من خلال التعرف على المهمات الحالية والمستقبلية لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمسيرة المتميزة للإمارات في مجال استكشاف الفضاء، إلى جانب تعرفهم على رواد الفضاء الإماراتيين، والتحديات التي تواجه المهمات المأهولة إلى الفضاء.

م ل