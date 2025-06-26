مسؤول: إسرائيل توقف مساعدات غزة.. والعشائر تنفي سرقة حماس لها

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من نضال المغربي وألكسندر كورنويل

القاهرة/تل أبيب (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي يوم الخميس إن إسرائيل أوقفت إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة لمدة يومين بدعوى منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من الاستيلاء عليها بعد انتشار صور لملثمين على شاحنات مساعدات قال زعماء العشائر إنهم كانوا يحمون المساعدات ولا يقومون بتحويلها إلى المسلحين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء إنه أمر الجيش بتقديم خطة خلال يومين لمنع حماس من السيطرة على المساعدات.

وجاء القرار بعد أن أشار نتنياهو وكاتس إلى معلومات جديدة تشير إلى استيلاء حماس على مساعدات مخصصة للمدنيين في شمال غزة. ولم يفصح البيان عن هذه المعلومات، لكن مقطعا مصورا انتشر يوم الأربعاء أظهر عشرات الملثمين يجمل معظمهم عصيا وبعضهم مسلح بالبنادق يستقلون شاحنات مساعدات.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز إن تسليم المساعدات توقف مؤقتا لمدة يومين للسماح للجيش بالوقت الكافي لوضع خطة جديدة.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزارة الدفاع أو الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة العليا لشؤون العشائر، التي تمثل العشائر المؤثرة في القطاع، أن الشاحنات تمت حمايتها في إطار عملية تأمين المساعدات وأن “عملية تأمين المساعدات تمت بجهد عشائري خالص”. وأكدت الهيئة عدم مشاركة أي من الفصائل الفلسطينية، في إشارة إلى حماس، في هذه العملية.

ونفت حماس، التي أدارت غزة لأكثر من عقدين لكنها الآن تسيطر على أجزاء من القطاع فقط بعد ما يقرب من عامين من الحرب مع إسرائيل، أي تورط لها في الهجوم.

وأثناء الحرب، تدخل عدد من العشائر ومنظمات المجتمع المدني والفصائل، بما في ذلك حركة فتح، للمساعدة في توفير الأمن لقوافل المساعدات.

والعشائر المكونة من عائلات ممتدة مرتبطة بالدم والزواج تشكل جزءا أساسيا من المجتمع في غزة منذ فترة طويلة.