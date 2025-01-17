مسؤول: ارتفاع وفيات انفجار محطة الغاز بالبيضاء في اليمن إلى 40

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عدن (رويترز) – قال مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الجمعة إن عدد من لقوا حتفهم جراء انفجار محطة الغاز بمحافظة البيضاء ارتفع إلى 40 إضافة إلى إصابة العشرات.

ونقلت رويترز السبت الماضي عن مصدر طبي ومسؤول محلي قولهما إن انفجارا وقع بمحطة للغاز وخران للغاز بمديرية الزاهر في المحافظة الواقعة وسط اليمن.

وأوضح عارف العمري مدير الإعلام في البيضاء إن الحادث أوجد مأساة كبيرة، إذ ارتفع عدد الوفيات 40 حالة والمصابين إلى أكثر من 70 أغلبهم حالتهم حرجة.

وقال العمري لرويترز إنه تم نقل مجموعة كبيرة من الجرحى حالتهم خطيرة إلى مستشفيات مدينة عدن لتلقى العلاج، بسبب افتقار

البيضاء للإمكانات الطبية اللازمة.