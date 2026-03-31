مسؤولان بالشرطة: خطف صحفية أمريكية في بغداد

بغداد 31 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولان في الشرطة العراقية إن صحفية أمريكية تعرضت للخطف في بغداد اليوم الثلاثاء وإن السلطات بدأت البحث عنها في أنحاء المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية خطف الصحفية، لكنها لم تكشف عن جنسيتها. وذكرت الوزارة أنه تسنى القبض على مشتبه به واحد، وأن الجهود جارية لتحرير الصحفية.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولان في الشرطة رفضا الكشف عن اسميهما إن الصحفية تدعى شيلي كيتلسون.

وقال موقع المونيتور الإخباري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إن كيتلسون هي صحفية أمريكية مستقلة مقيمة في روما، وقدمت تغطية صحفية لعدة حروب في المنطقة وساهمت بمقالات في الموقع.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتابع التقارير المتعلقة بعملية الخطف، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى اعتبارات الخصوصية وغيرها.

وأضاف المسؤول أن الأولوية القصوى لإدارة ترامب هي سلامة وأمن الأمريكيين.

وقال المسؤولان في الشرطة إن أربعة رجال يرتدون ملابس مدنية خطفوا الصحفية ونقلوها في سيارة.

وأضافا أن البحث يتركز في الجزء الشرقي من العاصمة، حيث كانت سيارة الخاطفين متجهة.

وتعرضت طالبة دراسات عليا إسرائيلية روسية من جامعة برنستون للخطف على أيدي فصائل شيعية موالية لإيران خلال رحلة بحثية إلى العراق في مارس آذار 2023، وأُطلق سراحها عام 2025.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين واحمد رشيد – إعداد محمد علي فرج ومعاذ عبدالعزيز وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)