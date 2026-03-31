The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤولان بالشرطة: خطف صحفية أمريكية في بغداد

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بغداد 31 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولان في الشرطة العراقية إن صحفية أمريكية تعرضت للخطف في بغداد اليوم الثلاثاء وإن السلطات بدأت البحث عنها في أنحاء المدينة.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية خطف الصحفية، لكنها لم تكشف عن جنسيتها. وذكرت الوزارة أنه تسنى القبض على مشتبه به واحد، وأن الجهود جارية لتحرير الصحفية.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولان في الشرطة رفضا الكشف عن اسميهما إن الصحفية تدعى شيلي كيتلسون.

وقال موقع المونيتور الإخباري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إن كيتلسون هي صحفية أمريكية مستقلة مقيمة في روما، وقدمت تغطية صحفية لعدة حروب في المنطقة وساهمت بمقالات في الموقع.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتابع التقارير المتعلقة بعملية الخطف، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى اعتبارات الخصوصية وغيرها.

وأضاف المسؤول أن الأولوية القصوى لإدارة ترامب هي سلامة وأمن الأمريكيين.

وقال المسؤولان في الشرطة إن أربعة رجال يرتدون ملابس مدنية خطفوا الصحفية ونقلوها في سيارة.

وأضافا أن البحث يتركز في الجزء الشرقي من العاصمة، حيث كانت سيارة الخاطفين متجهة.

وتعرضت طالبة دراسات عليا إسرائيلية روسية من جامعة برنستون للخطف على أيدي فصائل شيعية موالية لإيران خلال رحلة بحثية إلى العراق في مارس آذار 2023، وأُطلق سراحها عام 2025.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين واحمد رشيد – إعداد محمد علي فرج ومعاذ عبدالعزيز وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية