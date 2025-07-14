مسؤولة في المفوضية الأوروبية تدعو إلى “منافسة عادلة” مع الصين

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أعلنت تيريزا ريبيرا نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للتحول البيئي والمنافسة لوكالة فرانس برس الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى “منافسة عادلة” مع الصين وليس خفض الأجور والمعايير البيئية.

تساهم خلافات عميقة في توتر العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي وبكين.

تخشى بروكسل من أن يؤدي فائض التصنيع المدعوم من الاعانات الحكومية الضخمة، إلى تفاقم العجز التجاري الكبير، وأن تغرق الأسواق الأوروبية بمنتجات صينية رخيصة على حساب الشركات الأوروبية.

رفضت تيريزا ريبيرا خلال زيارتها لبكين قبل قمة مهمة بين الاتحاد الأوروبي والصين تعقد في المدينة هذا الشهر، اتهامات الصين للاتحاد بممارسة “الحمائية”.

قالت ريبيرا “نحن الأوروبيين لا نريد الانخراط في سباق للدخل المنخفض أو تدهور حقوق العمال أو المعايير البيئية”.

وأضافت “من الواضح أننا لن نكون في وضع جيد إذا تم اغراق أسواقنا بالسلع وذلك سيُضعفنا مع أسعار لا تعكس التكاليف الحقيقية”.

في تشرين الأول/اكتوبر فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية تصل إلى 35% على استيراد السيارات الكهربائية الصينية وفتح تحقيقا حول مُصنّعي الألواح الشمسية الصينيين.

وأقرت بأن الاتحاد الأوروبي “قد يستفيد على المدى القصير” من الوصول إلى المنتجات الصينية الرخيصة في قطاع الطاقة الخضراء، محذرة من أن “ذلك قد يُقوّض إمكانية” الاستثمار طويل الأجل في مستقبل الاتحاد.

بور/ليل/غ ر