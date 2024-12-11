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مسؤولون: اندلاع قتال بين قوات ولاية جوبالاند والحكومة الاتحادية بالصومال

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جروي (الصومال) (رويترز) – قال مسؤولون يوم الأربعاء إن قتالا اندلع بين قوات من ولاية جوبالاند شبه المستقلة في الصومال وقوات الحكومة الاتحادية، في تصعيد للتوتر بعد أن أجرت جوبالاند انتخابات مخالفة نصيحة الحكومة الاتحادية.

وقال آدن أحمد حاجي مساعد وزير الأمن في جوبالاند في مؤتمر صحفي في كيسمايو، عاصمة جوبالاند، “هاجمت قوات اتحادية من مقديشو في راس كامبوني قوات جوبالاند صباح اليوم مستخدمة طائرات مسيرة”.

ولم يرد وزير الإعلام بالحكومة الوطنية داود عويس ولا وزير الداخلية يوسف علي على الفور على طلبات للتعليق.

وفي أواخر نوفمبر تشرين الثاني أعادت جوبالاند، المتاخمة لكينيا وإثيوبيا وهي واحدة من خمس ولايات شبه مستقلة في الصومال، انتخاب الرئيس الإقليمي أحمد محمد إسلام مادوبي لولاية ثالثة.

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