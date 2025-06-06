مسؤولون: مقتل 16 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على غزة

reuters_tickers

4دقائق

القدس/القاهرة (رويترز) – أعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل 16 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع يوم الجمعة، في حين قالت منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل إنها وزعت مساعدات في غزة بعد قولها في وقت سابق إن مواقع التوزيع مغلقة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على تقارير بشأن سقوط قتلى في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب. وقالت السلطات الصحية إن الغارات قتلت أشخاصا في مناطق جباليا والتفاح وخان يونس في غزة.

وقال شهود ومسعفون لرويترز إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية كثفت غاراتها على جباليا وبيت حانون المجاورة منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر لسكان بعض المربعات السكنية في شمال غزة بإخلائها يوم الجمعة.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة لرويترز عبر البريد الإلكتروني إنها سلمت مساعدات اليوم على الرغم من إعلانها في وقت سابق على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن مواقع التوزيع التابعة لها مغلقة حتى إشعار آخر وأن على الناس الابتعاد عن المواقع “حفاظا على سلامتهم” بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار التي أسقطت قتلى.

وفتحت المؤسسة موقعين في جنوب غزة يوم الخميس بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها. وتدير حتى الآن أربعة مراكز توزيع.

وينطوي الاعتماد على هذه المؤسسة على تجاوز لمنظمات الإغاثة التقليدية، وتتعرض لانتقادات من منظمات إنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، على خلفية مزاعم عدم تحليها بالحياد، وهو ما تنفيه.

وقال فلسطينيون يجمعون المساعدات من مواقع المؤسسة لرويترز إنه لا يوجد نظام توزيع واضح، واصفين العملية بأنها غير منظمة وفوضوية. وأظهرت لقطات نشرتها المنظمة هذا الأسبوع مشاهد مماثلة في أحد مواقعها.

وأوقفت المؤسسة عمليات التوزيع يوم الأربعاء، وقالت إنها تضغط على القوات الإسرائيلية لتحسين وضع سلامة المدنيين خارج محيط أماكن عملياتها بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بالرصاص قرب موقع التوزيع في رفح خلال ثلاثة أيام متتالية.

وقال الجيش الإسرائيلي يومي الأحد والاثنين إن جنوده أطلقوا طلقات تحذيرية. وأضاف أن القوات أطلقت أيضا طلقات تحذيرية يوم الثلاثاء قبل إطلاق النار باتجاه فلسطينيين زعم ​​أنهم كانوا يتقدمون نحو القوات. وقالت المؤسسة إن توزيع المساعدات كان يمضي بأمان من مواقعها دون أي حوادث.

وكتب أدرعي على منصة إكس يوم الجمعة أنه سيتاح للفلسطينيين “التنقل بحرية” إلى مواقع توزيع المساعدات بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء، لكنه حذر من أن المنطقة ستكون “منطقة عسكرية مغلقة” وأن الحركة ستشكل خطرا كبيرا على الحياة في غير تلك الساعات.

وتكثف إسرائيل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ مارس آذار بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر شهرين في حرب بدأت في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بعد هجوم شنته حماس عبر الحدود