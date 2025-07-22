مسؤولون: 15 فلسطينيا‭ ‬ماتوا جوعا في غزة مع تفاقم أزمة الغذاء

reuters_tickers

8دقائق

من نضال المغربي

القاهرة/غزة (رويترز) – ذكر مسؤولون بوزارة الصحة في غزة أن رضيعا عمره ستة أسابيع كان من بين 15 فلسطينيا ماتوا جوعا في القطاع الفلسطيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ أصبح سوء التغذية والجوع أسرع فتكا بالفلسطينيين من أي وقت مضى منذ بداية الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.

وأضافوا أن الرضيع توفي في جناح بأحد المستشفيات في شمال القطاع، وذكروا أنه يدعى يوسف الصفدي. وثلاثة آخرون ممن لقوا حتفهم أطفال، ومن بينهم عبد الحميد الغلبان (13 عاما) الذي توفي في مستشفى بمدينة خان يونس جنوب غزة. ولم يذكر المسؤولون اسمي الطفلين الآخرين.

ويقول مسؤولو القطاع الطبي الفلسطيني إن ما لا يقل عن 101 شخص ماتوا جوعا منذ بداية الحرب، من بينهم 80 طفلا، ومعظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وتسيطر إسرائيل على جميع إمدادات المساعدات الواردة إلى القطاع الذي دمرته الحرب، حيث يواجه السكان الذين نزح معظمهم عدة مرات نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الثلاثاء إن موظفي الوكالة والأطباء والعاملين في المجال الإنساني يصابون بالإغماء خلال تأدية واجبهم في قطاع غزة بسبب الجوع والإرهاق.

وأضاف في بيان “لا أحد بمنأى عن ذلك: مقدمو الرعاية في غزة يحتاجون أيضا للرعاية، الأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني يعانون من الجوع”.

ورغم الإدانة الدولية لعمليات القتل الجماعي للمدنيين والنقص الحاد في المساعدات في غزة إلا إنه لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن لوقف الصراع أو زيادة الإمدادات بشكل ملحوظ.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء إن صور المدنيين الذين يُقتلون في غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية “لا يمكن تحملها”، وحثت إسرائيل على الوفاء بتعهداتها بتحسين الوضع الإنساني لكنها لم تحدد الإجراءات التي ستتخذها الدول الأوروبية.

وكتبت فون دير لاين على منصة إكس “لا يمكن استهداف المدنيين. أبدا. الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها. يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “يعتبر نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة مسألة ذات أهمية قصوى”، ويعمل على تسهيل دخولها بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

ونفى الجيش الاتهامات الموجهة إليه بمنع وصول المساعدات إلى غزة، واتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقة المواد الغذائية، وهو ما تنفيه الحركة.

* نقص الغذاء والدواء

قال خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة “المستشفيات مزدحمة فوق طاقة استيعابها بالجرحى نتيجة نيران الاحتلال، وغير قادرة على توفير المساعدة للمواطنين الذين يعانون من المجاعة بسبب نقص الطعام والأدوية”.

وأضاف الدقران أن نحو 600 ألف شخص يعانون من سوء التغذية، بينهم ما لا يقل عن 60 ألف امرأة حامل. وقال إن أعراض الجوع تشمل الجفاف والأنيميا.

وأشارت منظمات إغاثة وأطباء وسكان إلى نقص حاد في حليب الأطفال.

وتقول إسرائيل إن هجومها على غزة يهدف إلى تدمير حماس التي قادت أعنف هجوم في تاريخ إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي، بينهم مدنيون.

وتقول السلطات الصحية المحلية إن الغارات والنيران الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 60 ألف شخص في غزة منذ ذلك الحين.

وقال مسؤولون بالقطاع الصحي إن قصفا بالدبابات أسفر عن مقتل 16 شخصا آخرين يقيمون في خيام بمدينة غزة يوم الثلاثاء مع شن القوات الإسرائيلية هجمات على القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه علم بأي واقعة أو قصف مدفعي في المنطقة في هذا التوقيت.

وذكرت وزارة الصحة أن 72 فلسطينيا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية وضربات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

* الحاجة للمزيد من شاحنات المساعدات

صار الحصول على الطعام يوميا مهمة يمكن أن تودي بحياة الناس في غزة، إذ تشير تقديرات الأونروا إلى أن ما يزيد على 1000 شخص لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية منذ مايو أيار.

ومر رجال وفتية يوم الثلاثاء على مبان مدمرة وخيام مغطاة بأغطية بلاستيكية في مدينة غزة حاملين أجولة الطحين وما أمكنهم من الطعام من مستودعات المساعدات.

وقال محمد جندية “بقالنا خمسة أيام احنا ما أكلناش… احنا عايشين في مجاعة كبيرة”.

وأظهرت إحصاءات الجيش الإسرائيلي اليوم أن نحو 146 شاحنة مساعدات في المتوسط دخلت يوميا إلى غزة خلال الحرب. وقالت الولايات المتحدة إن هناك حاجة إلى 600 شاحنة يوميا كحد أدنى لإطعام سكان غزة.

وأصدرت مجموعة من 25 من دول الغرب، الذي يدعم إسرائيل في حربها على حماس، بيانا يوم الاثنين نددت فيه “بقتل” إسرائيل “الوحشي” للمدنيين الفلسطينيين لكن البيان لم يشر إلى اتخاذ إجراءات أخرى ضد إسرائيل.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء “تبقى جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت عبر منصة إكس “قتل المدنيين وهم يسعون للحصول على المساعدات في غزة أمر لا يمكن تبريره”، مضيفة أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر “للتذكير بتفاهمنا بشأن تدفق المساعدات وأوضحت أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع”.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما حول مدى صرامة الموقف الذي يجب أن يتخذه، وامتنعت ألمانيا عن التوقيع على البيان الذي قالت إسرائيل إنه “منفصل عن الواقع… ويتجاهل دور (حركة حماس) ومسؤوليتها عن الوضع”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لشبكة سكاي نيوز إن لندن ستنتظر لترى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، وستدرس اتخاذ إجراءات أخرى “إذا لم نرَ وقف إطلاق النار الذي نتمناه”.

وتجري إسرائيل وحماس محادثات غير مباشرة في الدوحة بهدف التوصل إلى هدنة لمدة 60 يوما واتفاق بشأن الرهائن، لكن لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على حدوث انفراجة.