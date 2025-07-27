مسؤول بالأمم المتحدة: إسرائيل خففت على ما يبدو بعض القيود على الحركة في غزة

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(رويترز) – قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر يوم الأحد إن إسرائيل خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة على الحركة في غزة يوم‭ ‬الأحد وذلك بعد أن قررت “دعم توسيع نطاق المساعدات لمدة أسبوع”.

وأضاف فليتشر في بيان أن التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محملة بالمساعدات من المعابر تمهيدا لنقلها إلى داخل قطاع غزة.

وقال “هذا تقدم، لكن هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية”.