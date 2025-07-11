مسؤول تركي: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني “نقطة تحول لا رجوع عنها”

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إسطنبول (رويترز) – قال مسؤول تركي كبير يوم الجمعة إن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يمثل “نقطة تحول لا رجوع عنها” في عملية السلام مع أنقرة وفرصة لبناء مستقبل خال من الإرهاب.

وسلمت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور بعض أسلحتها وأحرقتها قرب كهف في شمال العراق يوم الجمعة، في خطوة رمزية وتاريخية بعد قرار الجماعة التخلي عن حمل السلاح بعد تمرد دام أكثر من أربعة عقود ضد الدولة التركية.

وقال المسؤول “نعتبر هذا التطور نقطة تحول لا رجوع عنها.. وفرصة لحماية أرواح الأبرياء وبناء مستقبل خال من الإرهاب”، مضيفا أن أنقرة ستدعم نزع السلاح والاستقرار والمصالحة الدائمة في المنطقة.