مسابقة يوروفيجن تواجه اختبارا كبيرا مع تصويت على مشاركة إسرائيل

جنيف 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – تواجه مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) “لحظة فاصلة” يوم الخميس عندما يصوت أعضاء الهيئة المنظمة للمسابقة على ما إذا كان بإمكان إسرائيل المنافسة في نسخة العام المقبل، وسط تهديد من بعض الدول بالانسحاب إذا لم تستبعد بسبب الحرب على غزة.

وسيجتمع أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية لمناقشة القواعد الجديدة المصممة لمنع الحكومات وأطراف أخرى من الترويج غير المتناسب للأغاني للتأثير على الناخبين، بعد الجدل الذي أثير هذا العام حول فوز إسرائيل بالمركز الثاني.

وقال الاتحاد إنه إذا لم يكن الأعضاء مقتنعين بأن القواعد كافية، فسيكون هناك تصويت على المشاركة، دون تسمية إسرائيل على وجه التحديد.

وهددت هيئات البث العام من سلوفينيا وأيرلندا وإسبانيا وهولندا بمقاطعة المسابقة المقرر عقدها في النمسا في مايو أيار المقبل إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من القتلى الفلسطينيين في غزة والذي قالت السلطات الصحية في القطاع إنه تجاوز 70 ألفا.

* يوروفيجن تسعى لأن تكون بمنأى عن السياسة

تسعى يوروفيجن إلى أن يكون هذا الحدث السنوي لموسيقى البوب، الذي يصل عدد مشاهديه على محطات التلفزيون إلى نحو 150 مليون من أنحاء العالم، بمنأى عن السياسة لكن حرب غزة أدخلته في دائرة الجدل.

وربما تؤدي مقاطعة بعض أكبر الداعمين الأوروبيين للمسابقة، مثل إسبانيا، إلى انخفاض كبير في أعداد المشاهدين والرعاية المحتملة.

واتهم منتقدون هذا العام إسرائيل بالترويج غير المتناسب للمتسابقة الإسرائيلية يوفال رافائيل. وحلت رافائيل، التي نجت من هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في المركز الثاني في نسخة هذا العام.

وقال اتحاد الإذاعات الأوروبية “نأمل بشدة أن تؤكد حزمة الإجراءات للأعضاء أننا اتخذنا إجراءات قوية لحماية حياد مسابقة الأغنية ونزاهتها”.

وقال الخبير في يوروفيجن بول جوردان، الذي نال درجة الدكتوراه برسالة عن المسابقة، إنها تواجه “لحظة فاصلة”.

وأضاف جوردان “هذه أزمة حقيقية لمسابقة يوروفيجن واتحاد الإذاعات الأوروبية… أعتقد أن من المحتمل طرح الأمر (مشاركة إسرائيل) للتصويت”.

وأشار بن روبرتسون من موقع المعجبين إي.إس.سي إنسايت إلى التأثير المحتمل لفقدان الجمهور لكنه أضاف أنه بدون إدراج إسرائيل، فإن يوروفيجن تخاطر بأن تصبح أكثر عزلة.

ويشار إلى أن روسيا استُبعدت من مسابقة يوروفيجن منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022.

