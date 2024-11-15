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مستشار خامنئي: إيران تدعم حكومة لبنان في محادثات وقف إطلاق النار

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دبي (رويترز) – قال علي لاريجاني المستشار البارز للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الجمعة إن إيران ستدعم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية و”المقاومة” خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية في الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وأضاف لاريجاني بعد اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري “لا نسعى إلى تخريب أي شيء. نسعى إلى حل المشاكل”.

وفي إشارة إلى جماعة حزب الله اللبنانية، قال إن إيران ستدعم “المقاومة” في كل الظروف.

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