مسرح ماريوبول في شرق أوكرانيا يعيد فتح أبوابه بعدما دمّرته الحرب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أُعيد الأحد فتح المسرح المركزي الذي أعيد بناؤه في ماريوبول الواقعة في شرق أوكرانيا والخاضعة لسيطرة روسيا، بعد أن دمّره القصف عام 2022، على ما أعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا.

وقال مسؤول منطقة دونيتسك الموالي لروسيا دينيس بوشيلين، عبر تطبيق تلغرام “أعاد مسرح الدراما الروسي في ماريوبول فتح أبوابه للعامّة”.

وتسيطر روسيا منذ أيار/مايو 2022 على هذه المدينة الساحلية ذات الأغلبية الناطقة بالروسية والمطلة بحر آزوف.

وأتى هذا الاحتلال بعد حصار أسفر عن مقتل 22 ألف مدني، بحسب السلطات الأوكرانية لماريوبول خارج المدينة، وتدمير أو إلحاق أضرار بـ90% من المباني السكنية، وفق الأمم المتحدة.

وأوضح بوشيلين أنّ “تنفيذ مشروع إعادة بناء المبنى استغرق ثلاث سنوات”، إذ تم ترميم “صورته التاريخية”، مع واجهة مزينة بالمنحوتات، بالإضافة إلى تجهيزه بـ”أحدث المعدات”.

بور/رك/لين

