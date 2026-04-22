مسعفون: مقتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على شمال غزة

22 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع الصحة اليوم الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية تسببت في مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، في شمال قطاع غزة.

وذكر مسعفون ومسؤولو الدفاع المدني أن القتلى الخمسة استُهدفوا في غارة إسرائيلية بالقرب من مسجد في بيت لاهيا بشمال القطاع.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وهذه الوفيات الخمس أحدث فصول العنف التي تُلقي بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأُبرم في أكتوبر تشرين الأول بعد حرب شاملة استمرت عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتعثر التقدم في عدد من بنود الاتفاق، الذي يشمل نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

ومكن وقف إطلاق النار القوات الإسرائيلية من السيطرة على منطقة تشكل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، بينما تسيطر حماس على الشريط الساحلي الضيق المتبقي.

وأفاد مسعفون في القطاع بمقتل أكثر من 780 فلسطينيا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تقول إسرائيل إن مسلحين قتلوا أربعة من جنودها. وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)