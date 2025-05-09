مسيرات تقصف بورتسودان لليوم السادس على التالي وانقطاع الكهرباء عن ولايات البحر الأحمر ونهر النيل

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استهدفت هجمات بمسيّرات الجمعة لليوم السادس على التوالي مدينة بورتسودان المقرّ الموقت للحكومة في شرق السودان، على ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس عازيا الضربات إلى قوّات الدعم السريع التي تخوض منذ سنتين حربا مع الجيش.

وقال المصدر العكسري “تعاملت مضاداتنا الأرضية مع عدد من مسيّرات العدو كانت تستهدف منشآت ومواقع بالمدينة”.

وفي وقت لاحق الجمعة قصفت طائرات مسيرة محطة الكهرباء التحويلية في مدينة عطبرة ما أدى لانقطاع التيار عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر حيث تقع بورتسودان.

وقالت شركة كهرباء السودان الجمعة إن محطة عطبرة التحويلية تعرّضت لهجوم جوي بواسطة طائرات مسيّرة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير وانقطاع التيار الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

وكانت الكهرباء عادت صباح الجعة إلى الولايتين بعد انقطاع دام أكثر من أسبوع في مدينة بورتسودان التي تستضيف مئات الآلاف ن النازحين والحكومة السودانية والبعثات الدبلوماسية.

وكان شهود أفادوا بوقوع ضربات على شمال وغرب وجنوب مدينة بورتسودان الاستراتيجية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلد الواقع في الشرق الإفريقي الذي أعلنت المجاعة في عدّة مناطق فيه.

وفي الأيام الأخيرة، استهدفت مسيرات مواقع استراتيجية في بورتسودان التي بقيت إلى حد كبير في منأى من الحرب التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وتتعرض المدينة التي تعدّ مركزا للمساعدات الإنسانية وتضمّ وكالات الأمم المتحدة وآلاف النازحين، لضربات ينسبها الجيش إلى قوات الدعم السريع، ويقول إنّها تستخدم “أسلحة استراتيجية ومتطوّرة” قدّمتها لها الإمارات العربية المتحدة التي تنفي هذه الاتهامات.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

وقسّم السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.

بور-ندى/م ن/ود