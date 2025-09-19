The Swiss voice in the world since 1935
مصادر: إدارة ترامب تعتزم بيع أسلحة بقيمة 6.4 مليار دولار لإسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من مايك ستون وحميرة باموق

واشنطن (رويترز) – ذكرت مصادر مطلعة يوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع إسرائيل معدات دعم وأسلحة بقيمة 6.4 مليار دولار تشمل طائرات هليكوبتر هجومية وناقلات جند.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وسع نطاق عملياته في مدينة غزة اليوم الجمعة وقصف البنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في حين قال فلسطينيون نازحون أصيبوا بصدمة من التقدم إنهم لا يملكون وسائل للفرار.

وجاءت الأنباء عن الصفقة المقترحة قبل أيام من اجتماع قادة العالم في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا رفيع المستوى بشأن غزة.

وتتضمن الحزمة المقررة صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء 30 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إيه.إتش-64، و1.9 مليار دولار لشراء 3250 مركبة مشاة هجومية للجيش الإسرائيلي.

وقال مصدر إن هناك صفقة أخرى بقيمة 750 مليون دولار من قطع الغيار اللازمة لناقلات الجند المدرعة وإمدادات الطاقة ستدرج في العملية.

ويتناقض دعم الرئيس الجمهوري الكامل للجيش الإسرائيلي مع الحذر المتزايد بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة بين الديمقراطيين.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أول قرار بالمجلس للحث على الاعتراف بدولة فلسطينية، وصوت أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مؤخرا ضد المزيد من مبيعات الأسلحة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال هي التي أوردت نبأ صفقة الأسلحة يوم الجمعة.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

