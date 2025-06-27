مصادر: إسرائيل تشن أكثر من 12 غارة جوية على تلال جنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية أن إسرائيل شنت أكثر من 12 غارة جوية على صف من التلال في جنوب لبنان يوم الجمعة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقعا عسكريا مدمرا كانت جماعة حزب الله المسلحة تسعى إلى ترميمه.

وأفادت المصادر الأمنية اللبنانية بأن القصف المتزامن أصاب قطاعا جبليا قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان، مرجحة أن حزب الله لا يزال يملك مستودعات أسلحة هناك. ولم يصدر أي تعليق من الجماعة حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة هاجمت موقعا يستخدم لإدارة منظومة إطلاق النار والدفاع التابعة لحزب الله. وقال إن الموقع دُمر في حرب العام الماضي لكن حزب الله كان يحاول استئناف أنشطته هناك في خرق لهدنة نوفمبر تشرين الثاني التي أنهت الصراع.

ورد الرئيس اللبناني جوزاف عون يوم الجمعة‭ ‬بالاتهام نفسه على إسرائيل قائلا إنها تنتهك باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة من خلال مواصلة ضرباتها على لبنان.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وجوب خلو جنوب لبنان من أي أسلحة أو مقاتلين غير حكوميين ومغادرة القوات الإسرائيلية جنوب لبنان مع انتشار القوات اللبنانية هناك ووقف جميع عمليات إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في خمسة مواقع على الأقل داخل الأراضي اللبنانية ويقتل سلاح الجو التابع لها بانتظام عناصر من حزب الله أو أشخاصا منتمين للجماعة.