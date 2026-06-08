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مصادر: ضربتان بمسيرات استهدفتا قاعدة للبشمركة ومعسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية بالعراق

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8 يونيو حزيران (رويترز) – قالت مصادر أمنية لرويترز اليوم الاثنين إن ضربتين بطائرات مسيرة استهدفتا معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل بالعراق وقاعد للبشمركة دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن هجومين بطائرات مسيرة وقعا أمس الأحد قرب السليمانية بالعراق، استهدف أحدهما قاعدة لقوات البشمركة الكردية والآخر معسكرا لجماعات معارضة كردية إيرانية.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

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