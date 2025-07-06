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مصادر: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت مصادر فلسطينية رسمية يوم الاحد إن الجيش الاسرائيلي قتل اثنين من الفلسطينيين في بلدة سالم شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان “طواقمنا استلمت شهيدا من داخل المنزل المحاصر في بلدة سالم وجاري نقله للمستشفى”.

وقال مسؤول في الارتباط المدني الفلسطيني إنه تم إبلاغهم رسميا باحتجاز الجيش الإسرائيلي جثمان شخص آخر قتل في المكان ذاته.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن مقتل الفلسطينيين.

وقال محمد عيسى (69 عاما) من سكان بلدة سالم وعم الشاب قصي عيسى (23 عاما)، أحد القتيلين، إن عشر آليات تابعة للجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا وأطلقت النار باتجاه.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف “قصي كان يحاول الوصول إلى مصاب في المنزل المحاصر لتقديم المساعدة له لكن الجنود أطلقوا عليه النار وقتلوه”.

وأظهرت لقطات مصورة لم تتحقق رويترز من صحتها وجود آثار لكميات كبيرة من الدماء في ساحة المنزل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محيطه.

وتظهر في لقطات مصورة سيارة (جيب) عسكرية إسرائيلية تجر سيارة فلسطينية، قال السكان إنها تعود لصاحب المنزل الذي كان محاصرا.

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