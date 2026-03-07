مصادر أمنية: صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

reuters_tickers

2دقائق

7 مارس آذار (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية وشهود أن صواريخ من طراز كاتيوشا استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم السبت، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصواريخ ألحقت أي أضرار أو أسقطت قتلى أو جرحى.

وهذا هو أول هجوم من نوعه تتعرض له السفارة منذ أكثر من عامين. وكان آخر هجوم مسجل في أواخر عام 2023 عندما سقطت حوالي سبع قذائف مورتر على المجمع وسط موجة من الهجمات التي شنتها فصائل مسلحة موالية لإيران على الأصول الأمريكية في العراق وسوريا بسبب دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأفاد شهود بسماع دوي انفجارات قرب السفارة في وسط بغداد حوالي التاسعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) وسماع صفارات الإنذار التي تطالب السكان بالاختباء.

وقال مسؤول أمني عراقي كبير لرويترز إن منظومة (سي-رام) الدفاعية أسقطت أحد الصواريخ دون أن يسقط أي منها داخل السفارة. وأضاف المسؤول أنه لم تقع أي خسائر بشرية بين الأمريكيين.

ويشير الهجوم إلى أن الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، التي توعدت بالانتقام لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني، وسعت نطاق أهدافها لتتجاوز القواعد العسكرية الأمريكية في إقليم كردستان العراق ومصالح الطاقة الأمريكية لتشمل الآن السفارة الأمريكية.

وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوات الأمن بتعقب من أطلقوا الصواريخ، ووصفهم في بيان صادر عن مكتبه بأنهم “مجاميع منفلتة لا تنصاع للقانون (و)لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي”.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)