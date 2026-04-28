مصادر أمنية: قوات الأمن تطلق النار على مسيرة فوق المنطقة الخضراء ببغداد

28 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء بأن قوات الأمن العراقية أطلقت النار على طائرة مسيرة كانت تحلق فوق المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، مرجحة أنها كانت تستخدم لأغراض الاستطلاع.

وذكرت المصادر أن الطائرة المسيرة تمكنت من الفرار بعد تعرضها لإطلاق النار، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات. وتضم المنطقة الخضراء مباني حكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية والسفارة الأمريكية، التي تعرضت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة في الأسابيع القليلة الماضية.

(تغطية صحفية أحمد رشيد- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

