مصادر أمنية بالعراق: مجهولون يخطفون صحفية تحمل جواز سفر أمريكيا

القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) – ذكر مصدران بالشرطة أن صحفية تحمل جواز سفر أمريكيا اختُطفت في بغداد اليوم الثلاثاء على يد مجهولين.

ولم تكشف وزارة الداخلية العراقية عن جنسيتها، لكنها ذكرت أنه تم القبض على مشتبه به واحد، وأن الجهود جارية لتحرير الصحفية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وقالت مصادر أمنية إنها لا تزال تلاحق السيارة التي اختُطفت فيها الصحفية بالقوة على يد أربعة رجال يرتدون ملابس مدنية.

وأضافت المصادر أن البحث يتركز في الجزء الشرقي من العاصمة، حيث كانت سيارة الخاطفين متجهة.

يُذكر أن طالبة دراسات عليا إسرائيلية روسية من جامعة برنستون اختُطفت على يد فصائل شيعية موالية لإيران خلال رحلة بحثية إلى العراق في مارس آذار 2023، وأُطلق سراحها عام 2025.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين واحمد رشيد – إعداد محمد علي فرج ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )