مصحح-سلوفينيا تفرض حظر سفر على نتنياهو

3دقائق

(لتوضيح أن الاتهامات موجهة من المحكمة الجنائية الدولية وليس محكمة العدل الدولية في الفقرة الرابعة بقصة نشرت أمس)

(رويترز) – قالت سلوفينيا في بيان حكومي يوم الخميس إنها فرضت حظر سفر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تأتي بعد اعترافها رسميا بدولة فلسطينية العام الماضي وحظر فرضته على وزيرين إسرائيليين من تيار اليمين المتطرف في يوليو تموز.

وقالت نيفا جراشيتش، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية، وفقا لحساب الحكومة على منصة إكس “تؤكد سلوفينيا بهذا الإجراء التزامها بالقانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان والسياسة الخارجية القائمة على المبادئ والمتسقة”.

وفرضت سلوفينيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس آب ومنعت استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت جراشيتش إن الحكومة اتخذت القرار ضد نتنياهو لأنه متهم من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأضافت “يدرك الجمهور أن هناك إجراءات قضائية جارية ضده (نتنياهو) لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابعت “تبعث الحكومة بهذا القرار برسالة واضحة إلى دولة إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع امتثالا ثابتا لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي الإنساني”.

ودأبت الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة جبال الألب، إلى جانب دول أوروبية أخرى، على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وزيادة إيصال المساعدات إلى القطاع.

وفي يوليو تموز، فرضت حكومة سلوفينيا حظرا على الصادرات والواردات ونقل الأسلحة من إسرائيل وإليها، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصيتين غير مرغوب فيهما بسبب “تصريحات الإبادة الجماعية” والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

وفي أغسطس آب، فرضت سلوفينيا حظرا على واردات السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل ووافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)