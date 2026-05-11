مصحح-كالاس: الاتحاد الأوروبي ربما يفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف بالضفة الغربية

(لتصحيح الفقرة الثانية باستخدام كلمة الإجماع بدلا من الأغلبية)

بروكسل 11 مايو أيار(رويترز) – قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل إنهم ربما يتوصلون إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية اليوم الاثنين.

وأضافت “لدي تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق”، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح تماما ما إذا كان سيتم الحصول على الإجماع المطلوب لإقرار المقترحات.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)