مصدر: أمريكا تبحث استخدام أصول إيرانية لتعويض دول الخليج عن أضرار الحرب

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واشنطن/دبي 7 يونيو حزيران (رويترز) – قال مصدر مطلع إن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج لاستخدامها في إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران، وذلك في الوقت الذي شنت فيه طهران موجة من الهجمات على الكويت والبحرين بإطلاق المزيد من الطائرات المسيرة.

وقال المصدر إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار يقع فيما بعد أيضا.

جاء الكشف عن هذه الخطط بعد يوم من قول محسن رضائي، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني، لشبكة (سي.إن.إن) إن اتفاق السلام يتوقف على إفراج الولايات المتحدة عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

* لا تقدم في المحادثات

لم يحدد المصدرأمس السبت نوع الأصول التي تنظر وزارة الخزانة في أمرها. ولم يبد أن الصيغة المستخدمة لوصف الإجراءات الجديدة تقتصر على الأصول المجمدة.

وربما يؤدي التهديد بإعادة توجيه الأصول الإيرانية إلى إثارة توتر جديد في وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تعرض مجددا للاختبار في مطلع الأسبوع بضربات شنتها الدولتان.

وبدا أن المفاوضات تراوح مكانها، لكن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية ذكرت أن وزيرا من باكستان، التي تلعب دور الوسيط، سافر إلى طهران أمس السبت حاملا رسالة إلى الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.

وقصفت القوات الأمريكية مواقع رادار ساحلية إيرانية في جوروك وجزيرة قشم، وكلاهما مطل على مضيق هرمز، في وقت مبكر من أمس السبت بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها إيران، والتي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية.

وذكر الجيش الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس السبت أنه أسقط طائرتين مسيرتين أخريين أطلقتهما إيران وشكلتا أيضا تهديدا للملاحة في المضيق.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد بشن هجوم على القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين. وأعلن الجيش الكويتي أمس السبت أنه تصدى لسبعة صواريخ باليستية مرت فوق مناطق سكنية، مما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع قتلى ومصابين.

وفي البحرين، دوت صفارات الإنذار وطلبت السلطات من السكان التوجه إلى الملاجئ. ونددت الكويت والبحرين بالغارات.

وقالت إيران في وقت لاحق إنها ضربت قواعد أمريكية في البلدين بصواريخ باليستية، لكن الجيش الأمريكي قال إنه اعترض سبيل ستة صواريخ ولم يصل سابع لهدفه.

* تعطل شحنات النفط

تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة في أغلبها للتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، والذي من شأنه أن يترك قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني لمفاوضات لاحقة.

لكن التوصل إلى اتفاق ظل أمرا بعيد المنال في ظل مناوشات متكررة بين الجانبين.

وتريد طهران الحصول على إيرادات نفطية بمليارات الدولارات وإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الخام ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها والسيطرة على مضيق هرمز. وأغلقت إيران فعليا هذا الممر المائي، الذي كان يمر عبره حوالي خمس شحنات النفط العالمية قبل الحرب.

ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا سياسية داخلية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين لإنهاء هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية. وقال لشبكة (إن. بي. سي) إن الإيرانيين لا يزال لديهم قدرة على استخدام ما يصل إلى خمس صواريخهم تقريبا، رغم تدمير معظم منشآت تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وقال ترامب لبرنامج (ميت ذا برس) على قناة (إن. بي. سي. نيوز)، وفقا لمقتطفات نشرتها الشبكة يوم الجمعة ” لديهم بعض الصواريخ، ولديهم بعض الطائات المسيرة. أود أن أقول من حيث النسبة المئوية، ربما 21 بالمئة إلى 22 بالمئة من صواريخهم. إنها صواريخ كثيرة، لكنها ليست كما كانت عندما هاجمناهم لأول مرة”.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وتعطيل سلاسل الإمداد للسلع الأخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وأججت التضخم في أنحاء العالم. وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن التحالف يتجه اليوم الأحد للموافقة على زيادة رابعة في أهداف إنتاج النفط رغم أن الحرب لا تزال تعوق قدرة عدد من أعضاء التحالف على ضخ المزيد من النفط الخام.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه اعترض سبيل مقذوفين عبرا صوب إسرائيل من لبنان. وجاءت محاولة الهجوم بعد يوم من قول لبنان إن ضابطين وجنديا قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم العسكرية في جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الواقعة.

(شارك في التغطية أحمد طلبة من القاهرة – إعداد مروة سلام وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )