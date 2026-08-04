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مصدر: إيران تسعى للسيطرة على دخول مضيق هرمز ومراقبة المغادرة

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دبي 4 أغسطس آب (رويترز) – قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم الثلاثاء إن طهران تسعى للسيطرة على مسار دخول حركة الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة، وذلك بموجب خطة قيد البحث مع سلطنة عمان لإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضح المصدر المشارك في المحادثات أن هذه “الفكرة العامة تخضع للنقاش حاليا”، مشيرا إلى أن مسار مغادرة الملاحة سيكون بين إيران وعمان، وأن السلطنة ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار إيران.

وأضاف المصدر “من غير المرجح أن تغير طهران موقفها”.

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني في أواخر يوليو تموز إن طهران رفضت مقترحا عمانيا لتقسيم مسارات العبور بالتساوي بين البلدين، قائلا إن مثل هذه الخطة لا تعالج المخاوف الأمنية لطهران إلى أن يتحقق الاستقرار بالمنطقة على المدى الطويل.

المضيق ممر مائي ضيق بين الخليج والمحيط الهندي ويمثل الطريق الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية وسلع حيوية أخرى، والسيطرة عليه نقطة خلاف رئيسية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية إسرائيلية على إيران.

ولا يزال المضيق في حكم المغلق منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير شباط.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد نهى زكريا ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي ودعاء محمد)

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