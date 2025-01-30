مصدر: تركيا تنتظر عرض السعر في صفقة محتملة لشراء طائرات يوروفايتر

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال مصدر بوزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن أنقرة تنتظر عرض السعر في صفقة محتملة لشراء طائرات يوروفايتر بعد تقديم قائمة توضح احتياجاتها الفنية إلى وزارة الدفاع البريطانية.

ويتم تصنيع طائرات يوروفايتر تايفون من قبل اتحاد يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وتمثله شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

وتجري أنقرة محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء 40 طائرة تايفون، واتخذت ألمانيا خطوة نحو الموافقة على الصفقة بعد أن عارضتها في البداية.

وقال المصدر في إفادة صحفية بأنقرة إن “وثيقة تم إعدادها في إطار شراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون، أُرسلت إلى وزارة الدفاع البريطانية والشركة المعنية”.

وأضاف “نتوقع أن يصلنا عرض السعر خلال الأيام المقبلة”.