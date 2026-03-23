مصدران: إطلاق صواريخ من الموصل بالعراق باتجاه قاعدة أمريكية في سوريا

1دقيقة

الموصل (العراق) 23 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران أمنيان عراقيان إن سبعة صواريخ على الأقل أطلقت من منطقة ربيعة في العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا اليوم الاثنين، وذلك في أول هجوم من نوعه منذ بدء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرا أنه تم العثور على منصة إطلاق صواريخ في منطقة ربيعة بغرب الموصل كما تم ضبط مركبة محترقة استُخدمت لإطلاق الصواريخ السبعة باتجاه سوريا.

وأضافا أن الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف القوات الأمريكية في سوريا منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واتسعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعدما ردت طهران بقصف إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، وشنت إسرائيل هجمات جديدة في لبنان بعد أن أطلقت جماعة حزب الله الموالية لإيران النار عبر الحدود.

(إعداد محمد علي فرج وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)