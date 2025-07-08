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مصدران: فيسيل بروتكت تقود التغطية التأمينية على سفينة أعلن الحوثيون إغراقها

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من مايكل جونز

(رويترز) – قال مصدران لشركة ذا إنشورر التابعة لرويترز والتي تنشر أنباء عن قطاع التأمين إن شركة فيسيل بروتكت تقود التغطية التأمينية لمخاطر الحرب البحرية على ناقلة البضائع السائبة ماجيك سيز التي تقول جماعة الحوثي إنها غرقت بعد هجومها عليها قبالة سواحل اليمن.

وذكر أحد المصدرين أن قيمة التأمين على السفينة تتراوح بين 25 مليون دولار و35 مليون دولار.

وتعرضت ماجيك سيز التي ترفع علم ليبيريا لهجوم في البحر الأحمر يوم الأحد، مما أجبر الطاقم على ترك السفينة. وتم تأكيد سلامة جميع أفراد الطاقم بعد أن أنقذتهم سفينة تجارية عابرة.

وقال الحوثيون يوم الاثنين إن السفينة غرقت. وقالت شركة ستيم شيبينج اليونانية المشغلة للسفينة لرويترز يوم الاثنين إنها لم تتحقق من غرقها من مصادر مستقلة.

وأحجمت شركة فيسيل بروتكت عن التعليق.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية