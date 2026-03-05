مصدران: قارب إيراني ملغوم استخدم لاستهداف ناقلة في مياه العراق الإقليمية

البصرة (العراق) 5 مارس آذار (رويترز) – أظهرت تقييمات أولية من مصدرين في أمن الموانئ العراقية أن قاربا إيرانيا ملغوما يتم التحكم فيه عن بعد استخدم اليوم الخميس لاستهداف ناقلة النفط الخام (سونانجول ناميبي) التي ترفع علم جزر البهاما، والتي كانت تنتظر في المياه العراقية.

وأضاف المصدران أن القارب انفجر بعد أن اصطدم بالناقلة في أول هجوم مسجل على سفينة في المنطقة الاقتصادية الخاصة للعراق منذ بدء الضربات التي تقودها الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير شباط، ويشكل تصعيدا في التهديدات التي تواجهها السفن التجارية في الخليج.

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس إنها استهدف ناقلة أمريكية في الجزء الشمالي من الخليج مما تسبب في اشتعال النيران فيها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )