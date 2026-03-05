The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصدران: قارب إيراني ملغوم استخدم لاستهداف ناقلة في مياه العراق الإقليمية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

البصرة (العراق) 5 مارس آذار (رويترز) – أظهرت تقييمات أولية من مصدرين في أمن الموانئ العراقية أن قاربا إيرانيا ملغوما يتم التحكم فيه عن بعد استخدم اليوم الخميس لاستهداف ناقلة النفط الخام (سونانجول ناميبي) التي ترفع علم جزر البهاما، والتي كانت تنتظر في المياه العراقية.

وأضاف المصدران أن القارب انفجر بعد أن اصطدم بالناقلة في أول هجوم مسجل على سفينة في المنطقة الاقتصادية الخاصة للعراق منذ بدء الضربات التي تقودها الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير شباط، ويشكل تصعيدا في التهديدات التي تواجهها السفن التجارية في الخليج.

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس إنها استهدف ناقلة أمريكية في الجزء الشمالي من الخليج مما تسبب في اشتعال النيران فيها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية