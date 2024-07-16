مصدران عسكريان: طائرتان مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

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القاهرة (رويترز) – قال مصدران عسكريان عراقيان لرويترز إن طائرتين مسيرتين ملغومتين استهدفتا يوم الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أمريكية ودولية في غرب البلاد.

وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية في العراق منذ أوائل فبراير شباط عندما أوقفت فصائل متحالفة مع إيران هجماتها على القوات الأمريكية.

وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول عسكري عراقي إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من محيط القاعدة.

وجاء الهجوم قبل أقل من أسبوع من زيارة متوقعة لوفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن لمواصلة المحادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وكانت واشنطن وبغداد بدأتا في يناير كانون الثاني محادثات لإعادة تقييم انسحاب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق والذي تشكل عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن اجتاح التنظيم المتشدد أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قذيفة استهدفت القاعدة على ما يبدو، لكن دون التسبب في خسائر بشرية.