مصدر تركي: مقاتلون من المعارضة السورية دخلوا مدينة منبج الشمالية

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر أمني تركي يوم الأحد إن مقاتلي معارضة سوريين مدعومين من أنقرة دخلوا مدينة منبج بشمال سوريا بعدما انتزعوا السيطرة على معظم المنطقة المحيطة بها من القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

تأتي العملية بعد إعلان مقاتلين من المعارضة السورية في الجنوب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على دمشق يوم الأحد. ويشترك المقاتلون المدعومون من تركيا في الشمال مع المقاتلين بالجنوب في نفس الهدف المتمثل في هزيمة الأسد.

وقال المصدر في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذي سيطروا على منبج لفترة طويلة “القتال ضد وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني يقترب جدا من تحقيق النصر. وهناك تدخلات جوية وبرية تتواصل لانتزاع منبج من أيدي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني”.

وذكر المصدر في وقت لاحق أن مقاتلي المعارضة سيطروا على 80 بالمئة من منطقة منبج، وهي منطقة تبلغ مساحتها عدة مئات من الكيلومترات المربعة، ودخلوا المدينة نفسها.

لكن القوات الكردية السورية المدعومة من واشنطن وتسيطر على شمال شرق سوريا قالت إنها لا تزال تقاتل قوات المعارضة المدعومة من أنقرة في المدينة. وكانت تلك القوات هدفا لعدة توغلات تركية في الماضي.

وتبعد منبج نحو 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية وإلى الغرب من نهر الفرات.

وفي وقت سابق، قال مقاتلو المعارضة السورية المدعومون من أنقرة إنهم بدأوا هجوما على منبج.

وتعد وحدات حماية الشعب الكردية عنصرا رئيسيا في القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة ضمن التحالف المناهض لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب هي جماعة إرهابية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتون الدولة التركية منذ 40 عاما.