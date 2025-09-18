مصدر في الخارجية السورية: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام

أفاد مصدر في وزارة الخارجية السورية في دمشق وكالة فرانس برس الخميس بأنّ سوريا وإسرائيل ستُبرمان “اتفاقيات متتالية” قبل نهاية العام الحالي.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، “هناك تقدّم في المحادثات مع إسرائيل وستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنّها “بالدرجة الأولى اتفاقات أمنية وعسكرية”.

وبعيد إطاحة تحالف فصائل مسلّحة حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد نزاع استمر حوالى 14 عاما، تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجولان والتي أقيمت بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

وشنّت الدولة العبرية مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، قائلة إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق. وأعلنت مرارا تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص تشتبه بقيامهم بأنشطة “إرهابية” في الجنوب السوري.

وأوضح المصدر أنّ الجانبين يريدان التوصل إلى اتفاق “يوقف الأعمال العسكرية داخل سوريا ولاحقا اتفاقات تعود بالنفع على السوريين”.

والثلاثاء، قال مسؤول عسكري سوري لفرانس برس إن “القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري”، موضحا أن العملية “بدأت منذ شهرين”.

وجاء ذلك فيما أعلنت سوريا بدعم من الولايات المتحدة والأردن، عن خريطة طريق لإرساء المصالحة في محافظة السويداء في جنوب البلاد ذي الغالبية الدرزية وشهدت أعمال عنف في تموز/يوليو.

وتشمل خريطة الطريق عدة خطوات من بينها أن “تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري”، وفق ما أورد بيان للخارجية السورية.

