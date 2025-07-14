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مصر: الاتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لم يزد مساعدات غزة

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بروكسل (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الاثنين إن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة لم يشهد أي زيادة، رغم الاتفاق الذي أُبرم الأسبوع الماضي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن يسهم في تحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وأضاف عبد العاطي للصحفيين قبيل اجتماع بين مسؤولين كبار من الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين “لم يتغير شيء (على الأرض)”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الخميس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة من خلال زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح معابر وطرق لإدخال الإمدادات.

وعندما سُئل عن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى وجود تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تنفيذ هذا التفاهم.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان هناك تحسن بعد الاتفاق إن الوضع في غزة لا يزال “كارثيا”.

وأضاف “هناك كارثة حقيقية تحدث في غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن إسرائيل سمحت قبل أيام بدخول 40 إلى 50 شاحنة من الأردن، لكنه وصف ذلك بأنه “أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب” لسكان القطاع المحاصر.

من جهتها، قالت كالاس قبيل اجتماع يوم الاثنين إن هناك مؤشرات على إحراز تقدم بشأن المساعدات المقدمة إلى غزة لكنها أشارت إلى عدم وجود تحسن كاف على الأرض.

ويواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أزمة حادة في الأمن الغذائي نتيجة الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. وأشار تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن نحو نصف مليون شخص في القطاع مهددون بالمجاعة بحلول نهاية سبتمبر أيلول.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية