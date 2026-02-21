The Swiss voice in the world since 1935
مصرع ثلاثة مهاجرين على الأقل قبالة جزيرة كريت

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

عُثر على جثث ثلاثة مهاجرين قبالة جنوب جزيرة كريت فيما تتواصل عمليات البحث، وفق ما أفادت شرطة الموانئ اليونانية السبت.

وقامت سفينة تجارية تم إرسالها بأمر من المركز اليوناني للابحاث والإسعاف، بإنقاذ عشرين مهاجرا في منطقة كالوي ليمينيس البحرية.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية بأن المهاجرين العشرين غالبيتهم سودانيون ومصريون وبينهم أربعة قاصرين.

وذكرت قناة “ايه آر تي” التلفزيونية العامة أن حادثا وقع حين اقتربت السفينة المذكورة من زورق خشبي كان يستقله المهاجرون.

وفيما كان الركاب يحاولون تسلق السلم للصعود الى السفينة، تسبب اهتزاز مفاجىء في أحد طرفي الزورق بانقلابه.

ونقلت “ايه آر تي” عن ناجين قولهم إن نحو خمسين شخصا كانوا على متن الزورق.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليونانيين لوكالة فرانس برس إن عمليات البحث مستمرة بمشاركة أربعة زوارق دورية وطائرة وسفينتين تابعتين للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس).

كذلك، تم رصد مركب آخر يقل نحو أربعين مهاجرا في المنطقة نفسها، الأمر الذي استدعى إطلاق عملية إنقاذ ثانية.

ومنذ أكثر من عام، يحاول مهاجرون الوصول الى جزيرة كريت التي تشكل مدخلا للاتحاد الاوروبي انطلاقا من السواحل الليبية.

وتقول المفوضية السامية للاجئين في الامم المتحدة إن أكثر من 16 الفا و770 شخصا وصلوا الى كريت العام الفائت، سعيا للحصول على حق اللجوء.

ومع ارتفاع عدد الوافدين الى الجزيرة المذكورة، جمدت الحكومة اليونانية المحافظة الصيف الفائت درس طلبات اللجوء لثلاثة أشهر.

وأحصت مفوضية اللاجئين الاممية العام الماضي مصرع 107 أشخاص أو فقدانهم في المياه اليونانية.

مر/ب ق-س ح/ص ك

