مصرف الإمارات يصدر مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة
أصدر مصرف الإمارات المركزي مسكوكة تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة حملة “زايد وراشد”، احتفاء بذكرى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وفق بيان نشره المصرف الثلاثاء.
وأوضح البيان أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لدور القائدين في قيام الاتحاد وترسيخا للهوية الوطنية والولاء لدى أفراد المجتمع الإماراتي.
ويتضمن الوجه الأول للمسكوكة رسما للقائدين “زايد وراشد”، فيما يتضمن الوجه الثاني شعار الدولة محاطا باسم “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي” باللغتين العربية والإنجليزية.