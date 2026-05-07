مصري متهم بإلقاء زجاجات حارقة على تجمع مؤيد لإسرائيل في أمريكا يقر بالذنب
7 مايو أيار (رويترز) – أقر المواطن المصري المتهم بإلقاء زجاجات حارقة على تجمع مؤيد لإسرائيل العام الماضي في بولدر بولاية كولورادو اليوم الخميس بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه أمام محكمة الولاية.
وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.
وأقر المصري محمد سليمان (46 عاما) بالذنب في عشرات التهم الجنائية، بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى وفق تعريفين للجريمة، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.
