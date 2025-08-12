مصر تؤكد أن الوسطاء “يبذلون جهدا كبيرا” لإحياء هدنة الستين يوما في غزة

أعلنت مصر الثلاثاء أنها تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة، وذلك في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

الإعلان جاء على لسان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، مع إبلاغ مصدرين فلسطينيين وكالة فرانس برس بأن وفدا قياديا في حركة حماس بصدد التوجّه إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين الأربعاء.

وجهود التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في غزة متعثّرة منذ أسابيع، بعد انهيار الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو.

وقال عبد العاطي “نبذل جهدا كبيرا حاليا بالتعاون الكامل مع القطريين والأميركيين”، وأضاف أن “الهدف الرئيسي هو العودة الى المقترح الاول – وقف لإطلاق النار لستين يوما – مع الأفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط”.

وقال أحد المصدرين الفلسطينيين لفرانس برس إن “الوسطاء بصدد بلورة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف النار”، وإنهم يناقشون “أفكارا بعضها حول هدنة لستين يوما، ثم مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد، وصفقة تبادل كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات دفعة واحدة”.

وتبذل مصر وقطر والولايات المتحدة جهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس، لكنها لم تثمر أي اختراق منذ الهدنة القصيرة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من العام الحالي.

وقال أحد المصدرين الفلسطينيين لفرانس برس إن الوفد سيرأسه القيادي خليل الحية و”سيعقد لقاء مع المسؤولين المصريين غدا الأربعاء”.

وأوضح أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين في “جهود مصر والوسطاء حول مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى”.

يأتي ذلك في حين قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن إسرائيل “تكثّف لليوم الثالث على التوالي الغارات على منطقتي الزيتون والصبرة” في مدينة غزة، بعد قرار الحكومة توسيع نطاق الأعمال العسكرية بهدف السيطرة على المنطقة.

– ضربات مكثفة –

لم تعلن حكومة بنيامين نتانياهو جدولا زمنيا محددا لخطتها المعلنة للسيطرة على مدينة غزة، لكن المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل قال لفرانس برس إن الوضع “خطير جدا”، مشيرا الى أن الجيش الإسرائيلي استخدم “قنابل شديدة الانفجار أدى بعضها إلى تدمير خمسة منازل دفعة واحدة.

وأعلن بصل مقتل 33 شخصا على الأقل الثلاثاء بضربات إسرائيلية في القطاع، بما في ذلك في مدينة غزة.

وقال ماجد الحصري، وهو من سكان حي الزيتون، “القصف عنيف جدا منذ يومين. في كل ضربة، الأرض تتزلزل. هناك شهداء تحت الأنقاض لا أحد يصل إليهم لأن القصف لا يتوقف”.

قُتل الأحد خمسة من صحافيي قناة الجزيرة القطرية بينهم مراسلها أنس الشريف وصحافي سادس، في غارة جوية إسرائيلية خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

واتّهم الجيش الإسرائيلي الشريف بقيادة “خلية إرهابية” لحركة حماس وبأنه “كان مسؤولا عن هجمات صاروخية على المدنيين الاسرائيليين وقوات الجيش”.

تواجه الدولة العبرية انتقادات متزايدة لحربها في غزة والتي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويحذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة من مجاعة واسعة النطاق في القطاع المحاصر حيث تفرض إسرائيل قيودا على كمية المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها.

ويواجه نتانياهو ضغوطا متزايدة لضمان الإفراج عن الرهائن. ومن بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم العام 2023، لا يزال 49 في غزة، 27 منهم يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

ويشدّد نتانياهو على أن إسرائيل “ستنتصر في الحرب مع أو من دون دعم أحد”.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61599 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

