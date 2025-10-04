The Swiss voice in the world since 1935
مصر تجري انتخابات مجلس النواب في نوفمبر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم السبت إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر تشرين الثاني على مرحلتين.

وقال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي يوم‭ ‬السبت إنه تقرر بدء تلقي طلبات الترشح اعتبارا من الثامن من أكتوبر تشرين الأول ولمدة ثمانية أيام.

وأضاف أن عملية الاقتراع ستجرى للمصريين في الخارج يومي السابع والثامن من نوفمبر تشرين الثاني، وتجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر تشرين الثاني والثانية في 24 و25 منه.

تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس آب وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 بالمئة من إجمالي المسجلين في قوائم الناخبين.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير محمد علي فرج)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

