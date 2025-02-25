مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن القاهرة ترفض مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني حتى لا تتم “تصفية” القضية الفلسطينية، كما شدد البيان على ضرورة تجنب التسبب في تهديد للأمن القومي لدول المنطقة.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب العالم العربي بخطته لنقل أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من غزة وفرض السيطرة الأمريكية على القطاع وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وتستضيف مصر في الرابع من مارس آذار قمة طارئة لجامعة الدول العربية من المقرر أن تركز على الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب ودعواته لمصر والأردن إلى استقبال الفلسطينيين من غزة. ورفض البلدان الاقتراح، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وعقد قادة دول عربية اجتماعا يوم الجمعة في الرياض بحضور دول الخليج ومصر والأردن. وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إنهم تناولوا اقتراحا مصريا في الأساس قد يشمل تمويلا يصل إلى 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من دول الخليج والدول العربية، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي.

ويشعر الفلسطينيون بالخوف من تكرار “النكبة” التي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين أو فرارهم خلال حرب 1948 عند إعلان قيام دولة إسرائيل.