مصورة فرانس برس كريستينا عاصي ضمن قائمة “بي بي سي” للنساء الأكثر تأثيرا

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اختارت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” مصوّرة وكالة فرانس برس اللبنانية كريستينا عاصي التي تعرضت لإصابات بالغة في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان عام 2023، ضمن قائمتها للنساء الأكثر تأثيرا في 2024.

وتتألف القائمة من مئة امرأة “ملهمة ومؤثرة” في خمس فئات هي “السياسة والدفاع عن الحقوق” و”رواد المناخ” و”الثقافة والتعليم” و”الرياضة والترفيه” و”علوم وصحة وتكنولوجيا”.

وقالت بي بي سي عن قائمة 2024 “من مواجهة الصراعات المميتة والأزمات الإنسانية في غزة ولبنان وأوكرانيا والسودان، إلى مشاهدة الاستقطاب في المجتمعات التي أعقبت عدداً قياسياً من الانتخابات في جميع أنحاء العالم، كان على النساء أن يجتهدن للوصول إلى أكبر قدر من الصمود”.

وأصيبت عاصي (29 عاما) في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جراء ضربة بقذيفة دبابة في جنوب لبنان أثناء تغطيتها وعدد من الصحافيين الاشتباكات عند الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وأدت القذيفة التي أطلقتها دبابة إسرائيلية بحسب تحقيق معمق أجرته وكالة فرانس برس، إلى مقتل مصوّر وكالة رويترز عصام عبدالله وإصابة ستة صحافيين كانوا موجودين في الموقع، من بينهم عاصي التي أصيبت بجروح خطرة أدت إلى بتر ساقها اليمنى.

وقالت بي بي سي إن التجربة التي مرت بها عاصي “دفعتها… إلى الدفاع عن سلامة الصحافيين، وخصصت مشاركتها في حمل شعلة أولمبياد باريس 2024، لتكريم جميع الصحافيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم”.

وقالت عاصي لفرانس برس إن اختيارها ضمن القائمة “هو موضع فخر مذهل، خصوصا كمصوّرة صحافية في مجال غالبا ما يهيمن عليه الرجال”.

أضافت “أكان خلف الكاميرا أو أمام العدسة، كلنا نواجه التهديدات ذاتها أثناء تخطي الحدود، كسر العوائق، والسعي لتغطية القصص التي لم تُروَ”، معتبرة أن “هذا التقدير هو تحية لكل الصحافيين الشجعان الذين استهدِفوا لمجرد أنهم يقومون بمهمتهم”.

وأعربت عاصي التي اختيرت ضمن فئة “السياسة والدفاع عن الحقوق”، عن أملها في أن يبرز هذا التقدير “أهمية حرية الصحافة والتضحيات التي تُبذل في سبيلها”.

وضمّت قائمة 2024 أسماء عربية أخرى مثل الصحافية الفلسطينية بليستيا العقاد التي غطت بداية الحرب في غزة قبل أن تغادر القطاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والناشطة السودانية ضد العنف الجنسي هالة الكريب، والعراقية نادية مراد الحائزة جائزة نوبل للسلام، ومصممة الأزياء الفلسطينية ياسمين مجلي.

وبرزت بين الأسماء الفرنسية جيزيل بيليكو الناجية من الاغتصاب من قبل زوجها السابق، والتي اعتبرت بي بي سي أنها أصبحت “رمزا للشجاعة والمرونة بعد التنازل عن حقها في عدم الكشف عن هويتها والسماح لقصتها بالوصول الى العالم”.

وضمت القائمة الممثلة الأميركية شارون ستون ومواطنتها أليسون فيليكس التي أصبحت في 2024 أكثر الرياضيات فوزا بالميداليات في تاريخ ألعاب القوى.

وتؤكد الشبكة البريطانية أن القائمة هي إقرار “بالتحديات التي واجهتها النساء هذا العام من خلال الاحتفاء بأولئك اللاتي، بفضل صمودهن، يسعين لتحقيق التغيير بينما يتغير العالم من حولهن”.

ادم/كام/ريم