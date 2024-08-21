مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 3,43 ملايين مسافر خلال 13 يوما

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أعلن مطار دبي الدولي (DXB) عن استعداده لاستقبال 3,43 ملايين مسافر خلال الفترة بين 21 آب/أغسطس الحالي و2 أيلول/سبتمبر المقبل، وبمعدل حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، عازيا الزيادة في أعداد الوافدين إلى “العودة من الإجازات الصيفية”.

وأشار المطار في بيان إلى أنه يتوقع أن يشهد يوما 31 آب/أغسطس والأول من أيلول/سبتمبر حركة سفر كثيفة، مع استقبال أكثر من نصف مليون مسافر خلال هذين اليومين.

ومن المتوقع أن يكون الأول من أيلول/سبتمبر اليوم الأكثر ازدحاما، إذ يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 291 ألفا.

أم/