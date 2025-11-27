مطار دبي يتوقّع استقبال 10 ملايين مسافر خلال ذروة نهاية السنة

توقّع مطار دبي الدولي أن يتجاوز عدد المسافرين 10 ملايين شخص عبر المطار خلال ذروة السفر في نهاية السنة، بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وأشار البيان إلى أن حركة السفر القوية تنطلق بالتزامن مع عطلة اليوم الوطني الإماراتي، ويُتوقّع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي نحو 294 ألف مسافر.

وخلال كانون الأول/ديسمبر، من المتوقّع أن يتجاوز عدد المسافرين يوميا سقف 300 ألف مسافر، ليكون الشهر “الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار”، بحسب البيان.

