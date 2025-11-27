The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مطار دبي يتوقّع استقبال 10 ملايين مسافر خلال ذروة نهاية السنة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

توقّع مطار دبي الدولي أن يتجاوز عدد المسافرين 10 ملايين شخص عبر المطار خلال ذروة السفر في نهاية السنة، بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وأشار البيان إلى أن حركة السفر القوية تنطلق بالتزامن مع عطلة اليوم الوطني الإماراتي، ويُتوقّع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي نحو 294 ألف مسافر.

وخلال كانون الأول/ديسمبر، من المتوقّع أن يتجاوز عدد المسافرين يوميا سقف 300 ألف مسافر، ليكون الشهر “الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار”، بحسب البيان.

م ل

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية